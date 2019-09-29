شكرا لقرائتكم صالح جمعة ينتظم فى تدريبات الأهلي الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم صالح جمعة صانع العاب الأهلى فى مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة بعد غيابه عن مران المستبعدين أمس السبت وأول أمس الجمعة، وغاب صالح جمعة عن مران الجمعة بأذن، قبل أن يتخلف عن حضور مران المستبعدين أمس دون الحصول على أذن ليقرر جهاز الكرة فرض عقوبة مغلظة عليه.

Advertisements

ويمر صالح جمعة بحالة نفسية سيئة بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر لأسباب فنية، وتحديداً بسبب احتفاظ اللاعب الدائم بالكرة، وهو الأمر الذي يُخالف تعليمات الخواجة ويُفسد مُخططه فيما يخص طريقة اللعب، والتي تعتمد أكثر على لعب الكرة على الأرض وتقريب الخطوط وعدم الاحتفاظ بالكرة، ومفاجأة المنافس على مستوى الخط الأمامى مع تطوير الجانب الدفاعي، كما يرى فايلر أن صالح جمعة هو الخيار الثالث في مركز صانع الألعاب خلف محمد مجدي قفشة ووليد سليمان، فى ظل عدم رضاه عن المردود الذي يقدمه صالح جمعة في التدريبات وهو ما اكده فايلر لصالح جمعة خلال الجلسة التي جمعتهما مؤخراً.

وفاز الأهلى على كانو سبورت أمس السبت فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال افريقيا فى المواجهة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية بنتيجة 4/0 ،ليتأهل لدور المجموعات، بعد فوزه ذهاباً أيضاً بهدفين نظيفين، وبدأ الأهلى تدريباته بدون راحة اليوم الأحد استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل فى ثاني جولات بطولة الدوري العام.