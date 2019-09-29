شكرا لقرائتكم سعد سمير يقيم عقيقة ابنته فى أحد فنادق القاهرة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقيم اليوم مدافع للنادي الأهلي سعد الدين سمير عقيقة ابنته بأحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور لاعبو الفريق وجهازه الفني بالكامل. ودعا سعد سمير جميع زملائه الحاليين وبعض من لاعبي الكرة المقربين له لحضور عقيقى ابنته اليوم. وتأهل الأهلي بالأمس لدور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال بعد الفوز في إياب دور ال٣٢ علي كانو سبورت برباعية نظيفة.

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