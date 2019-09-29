شكرا لقرائتكم بعثة جينيراسيون تتناول الغذاء في فندق الإقامة بالقاهرة وتلغى زيارة الأهرامات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجعت بعثة الفريق السنغالي جينيراسيون فوت عن زيارة الأهرامات صباح اليوم بعدما كانت لديه نية فى ذلك بالأمس، حيث كشفت البعثة أن برنامجها كان يتضمن اليوم زيارة المتحف المصرى ومنطقة الأهرامات.

تناولت بعثة الفريق ، وجبة الغذاء في فندق إقامة الفريق بأحد فنادق مدينة نصر، ولم تتوجه بعثة الفريق إلى برج العرب لخوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن النادي السنغالي يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت بملعب بتروسبورت رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.