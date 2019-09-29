شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: جينيراسيون فوت لم يتحرك من مصر وغالبا لن يرحل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال لم يتحرك من مصر ولم يرحل.

ويرفض جينيراسيون فوت خوض مباراة اليوم أمام الزمالك ويتمسك بحقه فى التأهل بسبب تعديل موعد ومكان المباراة، رافضا جواب الكاف الذى وصله ومؤكدا على إنه لن يلعب المباراة وسيغادر مصر.

وعلق عضو مجلس إدارة الزمالك على الأزمة قائلا: الفريق السنغالى متحركش من مصر وغالبا مش هيتحرك، إحنا هنروح المباراة وليس لنا علاقة بما يفكر فيه الفريق السنغالى.