شكرا لقرائتكم اهتمام قطري بمشاركة الفريق الإسرائيلي في بطولة ألعاب القوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشهد بطولة العالم لألعاب القوى في قطر مشاركة خمسة لاعبين من إسرائيل ضمن الوفد الذي سترسله تل أبيب للمشاركة في المنافسات، وسط اهتمام من الدوحة.

وأعلنت جمعية ألعاب القوى الإسرائيلية أن لاعبيها الخمسة سيتوجهون إلى الدوحة ضمن وفد يضم خمسة لاعبين بالإضافة إلى عدد من المدربين والإداريين.

ونشر حساب إسرائيل بالعربي، ملصقاً أصدرته الجمعية، تكشف فيه عن مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية التي تنظمها قطر.

علماً أن قطر تستضيف سنوياً عشرات الرياضيين والمشجعين الإسرائيليين، مثل مشاركة لاعب التنس دودي سيلا في بطولة قطر المفتوحة 2018، فضلاً عن مشاركة لاعبة التنس شاهار دير، بالإضافة إلى مشاركة منتخب الطائرة الشاطئية الإسرائيلي في بطولة قطر، ومنتخب إسرائيل للجمباز الذي شارك في بطولة العالم للجمباز في أواخر 2018 بالدوحة، كما شارك فريق كرة اليد الإسرائيلي في بطولة العالم المدرسية التي احتضنتها الدوحة في فبراير 2018.