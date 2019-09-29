شكرا لقرائتكم ريال مدريد يفرض التعادل السلبي على أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرض ريال مدريد التعادل السلبي على مستضيفه وجاره أتلتيكو مدريد في مباراة قمة صعبة ليحتفظ بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت ويواصل تعافيه بعد بداية مخيبة للموسم.

وكان كريم بنزيمة قريبا من هز الشباك في ملعب واندا ميتروبوليتانو لكن حارس أتلتيكو يان أوبلاك تصدى لضربة رأس من المهاجم الفرنسي.

وأرسل جواو فيلكس مهاجم أتلتيكو تسديدتين بعيدتين عن المرمى في الشوط الأول، بينما ذهبت تسديدة غاريث بيل في الشوط الثاني بعيدا عن المرمى في مباراة شهدت القليل من الفرص.

ويتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 15 نقطة من سبع مباريات، بينما ظل أتلتيكو في المركز الثالث متأخرا بفارق نقطة واحدة.