دي مينور يحرز اللقب الثالث في مسيرته









اسماء السيد - أحرز الاسترالي أليكس دي مينور لقبه الثالث في مسيرته، وجميعها هذا العام، وذلك بفوزه الأحد على الفرنسي أدريان مانارينو بنتيجة 7-6 (7-4) و6-4 في المباراة النهائية لدورة جوهاي الصينية في كرة المضرب.

وسبق للأسترالي البالغ 20 عاما أن افتتح باكورة ألقابه هذا العام بتتويجه بطلا لدورة سيدني، قبل أن يضيف لاحقا لقب دورة أتلانتا الأميركية.

وأنقذ مانارينو (61 عالميا) في المجموعة الاولى ثماني كرات لكسر ارساله، حيث تبادل اللاعبان الكرة 26 مرة في إحدى النقاط، قبل أن يحسم دي مينور المجموعة في الشوط الفاصل.

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ونجح الاسترالي، المصنف 31 عالميا، في كسر ارسال منافسه الفرنسي في الشوط العاشر من المجموعة الثانية، ليحسم المجموعة والمباراة لصالحه في ساعتين و6 دقائق.

وكان دي مينور أقصى من الدور الثاني البريطاني أندي موراي العائد إلى الملاعب بعد تعافيه من عملية جراحية في وركه مطلع العام الحالي.

في المقابل خسر مانارينو (31 عاما) في نهائي إحدى الدورات للمرة السابعة في مسيرته، علما أنه أحرز لقبا وحيدا حتى الآن وكان في دورة سهرتوغنبوش الهولندية في حزيران/يونيو الماضي.