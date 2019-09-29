“تعرف الآن” مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا...

نستعرض عليكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي 2019-2020، حيث نعلم جيداً أن هناك العديد من جماهير وعشاق كرة القدم الإنجليزي وبالتحديد عشاق ومتابعي فريق ليفربول الإنجليزي يودون معرفة مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي طوال جولات الموسم الجديد من البريميرليج، مباريات محمد صلاح القادمة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

متابعينا الكرام أنتم على موعد مباراة ليفربول ونيو كاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 14-9-2019، وذلك في تمام الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة.

وبدأت مباريات الدوري الإنجليزي منذ فترة قصيرة وقد تم افتتاح مباريات البريميرليج مع مباراة ليفربول وساوثهامبتون اللقاء الذي استطاع ليفربول من خلالة تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 والحصول على النقاط الثلاث المستحقة، ويواصل ليفربول تحقيق ومواصلة الفوز والانتصارات وجميع النقاط من أجل الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مواعيد مباريات ليفربول القادمة 2019-2020

كما استطاع ليفربول في مباراته الأخيرة أمام أرسنال تحقيق الفوز الغالي حيث سجل الريدز ثلاثية رائعة في شباك مرمى ارسنال، وسجل النجم المصري الكبير محمد صلاح ثنائية جميلة هدف في الدقيقة 49 عن طريق ركلة جزاء مستحقة، وذلك قبل أن يسجل الفرعون الصغير هدفة الثاني في شباك ارسنال عند الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

وذلك بعد أن قام اللاعب جون ماتيب من افتتاح التسجيل لفريقه ليفربول وذلك عند الدقيقة الحادية والأربعون من عمر المباراة، وسجل ارسنال هدف رائع عن طريق اللاعب لوكاس توريرا عند الدقيقة 85 لتنتهي المباراة بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف وحيد للأرسنال.

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مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

نستعرض عليكم الآن جدول مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، نتمنى أن ينال التقرير إعجابكم.

السبت/ 31 أغسطس الساعة 18:30 القاهرة

بيرنلي – ليفربول

السبت 14 سبتمبر 2019 الساعة 13:30 القاهرة

موعد مباراة ليفربول – نيوكاسل

22 سبتمبر 2019 الساعة 13:30 القاهرة

موعد مباراة تشيلسي – ليفربول

28 سبتمبر 2019 الساعة 13:30 القاهرة

موعد مباراة شيفليد – ليفربول

5 أكتوبر 2019 الساعة 16:00 القاهرة

موعد مباراة ليفربول – ليستر سيتي

19 أكتوبر 2019 الساعة 18:30 القاهرة

موعد مباراة مانشستر يونايتد – ليفربول

27 أكتوبر 2019 الساعة 18:30 القاهرة

موعد مباراة ليفربول – توتنهام

2 نوفمبر 2019 الساعة 17:00 القاهرة

موعد مباراة استون فيلا -ليفربول

9 نوفمبر 2019 الساعة 17:00 القاهرة

موعد مباراة ليفربول – مانشستر سيتي

هذا وسنعمل على تحديث هذا التقرير بشكل مستمر، وذلك من أجل رصد جدول مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كما تجدون عبر تقارير متتالية أهم وأخر الأخبار عن مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي، والجدير بالذكر أنه سيتم الكشف عن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.

مواعيد مباريات ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا 2019-2020

نتعرف الآن على مواعيد مباريات ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا 2019-2020، حيث أُقيمت مساء أمس الخميس قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 والتي أسفرت عن مواجهات كبيرة بين الفرق المشاركة، وبالتالي نتعرف معاً على مواعيد مباريات ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا.

الثلاثاء 17 سبتمبر: نابولى Vs ليفربول

الأربعاء 2 أكتوبر: ليفربول Vs سالزبورج

الأربعاء 23 أكتوبر: جينك Vs ليفربول

الثلاثاء 5 نوفمبر: ليفربول Vs جينك

الأربعاء 27 نوفمبر: ليفربول Vs نابولى

الثلاثاء 10 ديسمبر: سالزبورج Vs ليفربول

وسوف نكون على مقربة دائما حيث نقوم برصد أهم الأخبار عن مباريات ليفربول القادمة، كما تجدون تغطية مستمرة ومتابعة مستمرة لما يخص مباريات فريق محمد صلاح القادمة.

متابعينا الكرام أنتم على موعد مباراة ليفربول وسالزبورج القادمة في دوري أبطال أوروبا وذلك يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر أكتوبر 2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.