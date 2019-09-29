تابع الآن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت On Sport دوري أبطال إفريقيا 2020 لحظة بلحظة

نقدم لكم نتيجة مباراة الزمالك اليوم لحظة بلحظة، حيث يلتقي الزمالك وجينيراسيون فوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2020 في مباراة الإياب من أجل تحديد المتأهل لدوري المجموعات من البطولة، ويسعى الزمالك للفوز في مباراة الليلة من أجل الصعود لدوري المجموعات من البطولة، وذلك بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت لحظة بلحظة

تنطلق مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2020 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بحضور الجماهير وتُنقل المباراة على قنوات أون سبورت On Sport بتعليق حاتم بطيشة، في مباراة صعبة على الزمالك بعد خسارة السوبر من الأهلي والفوز بصعوبة على الإتحاد السكندري في الدوري العام.

تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراة الليلة

استقر ميتشو بشكل كبير على تشكيلة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، عبد الله جمعة.

خط الوسط: ساسي، طارق حامد، أوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد، بن شرقي، أوناجم.

ويسعى ميتشو للدفع بكل ما يمتلك من قوة هجومية للفوز السهل في مباراة الليلة.

نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت اليوم لحظة بلحظة

ننشر نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2020 في مباراة الإياب بين الفريقين من أجل تحديد المتأهل لدوري المجموعات من البطولة الأكبر والأهم في إفريقيا.