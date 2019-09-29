سوبر كورة.. 7 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد عدم خوض فريق جينيراسيون فوت السنغالى لمباراته ضد الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لاسيما أن الفريق السنغالى لم يغادر فندق إقامته بالقاهرة حتى الآن والتوجه إلى استاد برج العرب، المقرر أن يستضيف المباراة.

ويتمسك الفريق السنغالى حتى هذه اللحظات بموقفه، ويرفض السفر إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض المباراة حيث يتواجد فى فندق إقامته فى مدينة نصر بعد سفر جزء من بعثته فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى السنغال. وتقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فى الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، وفقا للتعديلات التى أجراها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بعد طلب تأجيل اللقاء ونقله والذى وافق عليه الكاف فيما يرفض الفريق السنغالى الأمر رافضا الذهاب إلى برج العرب حيث تتواجد بعثته فى مدينة نصر بعد ذهابهم بالأمس إلى بتروسبورت الذى كان محددا قبل التعديلات لاستضافة اللقاء. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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