شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على ماليندى 3-1 بعد 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز فريق المصرى البورسعيدى هدفين خلال 5 دقائق فى مرمى ماليندى بطل زنجبار، فى المباراة التى تجمعهما حالياً فى إياب الدور التمهيدى الثانى من بطولة الكونفدرالية، والتى تقام ببرج العرب بالإسكندرية.

وسجل أحمد ياسر الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة 54 ، وأضاف اوستن اموتو الهدف الثالث للمصرى فى الدقيقة 60 لتصبح النتيجة 3-1.

وكان أحمد ياسر قد سجل الهدف الأول فى الدقيقة 4 وتعادل إبراهيم على للفريق المنافس فى الدقيقة 34.

ويخوض المصرى اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، وأحمد شوشة، وإسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وعمر موسى، وإسلام عطية، وحسن على، وأحمد ياسر، وحسين رجب، وأوستن أموتو.

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ويجلس على مقاعد البدلاء ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عبد اللطيف، محمود حماد، دى ماريا، وحجاج عويس، فريد شوقى، سعيد صنبورى، ومحمود وادى