شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يناقش تقرير مرتجى وسراج الدين عن زيارة إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقدّم وفد النادى الأهلى الموجود حاليًا فى إسبانيا ويضم المهندس خالد مرتجى والمهندس محمد سراج الدين، عضوا مجلس إدارة النادى، تقريراً عن نتائج الزيارة والمشاركة فى مؤتمر صناعة كرة القدم لمجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب.

ومن المقرر أن يتضمن التقرير نتائج الزيارة، حيث سيتم عرضها على مجلس الإدارة عقب العودة للقاهرة لاتخاذ ما يراه مناسباً لمصلحة النادى على كافة المستويات، لاسيما أن الزيارة شملت العديد من الخطوات الجيدة للقلعة الحمراء.

وعقد وفد النادى الأهلى سلسلة اجتماعات مع عدة مسئولين بأندية أوربية أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالى على هامش مشاركته فى مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم، من أجل بحث سُبل التعاون وتحقيق أكبر استفادة مُمكنة للنادى الأهلي.

وتوجه وفد الأهلى إلى إسبانيا بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادى لحضور المؤتمر المشار إليه وإجراء العديد من المقابلات المهمة مع المسئولين عن تطوير صناعة كرة القدم من الدول المختلفة.

ويعود وفد النادى الأهلى للقاهرة غداً، الاثنين، بعد المشاركة فى مؤتمر "لا ليجا" الذى أقيم فى إسبانيا بحضور مسئولين كبار من الأندية العالمية، بهدف مناقشة سُبل تطوير اللعبة، وحضر مرتجى وسراج الدين فى هذا المؤتمر بعدما تلقى الأهلى دعوة من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم فى إسبانيا (لاليجا) لحضور هذا المؤتمر فى إطار سياسة مجلس الأهلى بمشاركة كوادره فى مثل هذه المنتديات العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب فى صناعة كرة القدم.

وحرص مرتجى وسراج الدين، خلال مشاركتهما المُثمرة فى هذا الحدث الرياضى المهم، على عقد جلسة مع المسئولين عن المؤتمر وعرضا خلالها استضافة الأهلى هذا المؤتمر العام بعد المقبل باعتبار أن جنوب أفريقيا تستضيف المؤتمر العام المقبل.

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وعقد وفد الأهلى اجتماعًا مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادى ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير، وتطرق الاجتماع لإقامة مباراة ودية بين الأهلى والريال يتم تحديدها فى وقت لاحق على غرار مباراة القرن التى أقيمت بين الناديين عام 2001 بالقاهرة واقترح بتراجينيو إقامة المباراة فى مدريد ورحب وفد الأهلى بالاقتراح لحين العرض على مجلس إدارة القلعة الحمراء.



وفد الأهلى



مرتجي وسراج الدين في مؤتمر لاليجا بأسبانيا



وفد الأهلى



مرتجي وسراج الدين في مؤتمر لاليجا بأسبانيا