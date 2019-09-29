الارشيف / اخبار الرياضه

لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد حمدى فتحى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق، والذى أتم عامه الخامس والعشرين حيث ولد لاعب الأهلي عام 1994.

ونشر لاعبو القلعة الحمراء صوراً لزميلهم عبر موقع إنستجرام مصحوبة بعبارات التهنئة.

حمدى فتحى أحد الأوراق الرابحة التى تراهن عليها الجماهير الحمراء بعدما أعاد الاتزان إلى وسط ملعب الفريق وأصبح حلقة الوصل بين الخطوط لا يمكن الاستغناء عنها.

وانضم حمدي فتحي إلى النادي الأهلي فى موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضى قادماً من نادي إنبي، ليبدأ مشوار التألق مع القلعة الحمراء ويصبح أحد أهم اللاعبين الذين لا خلاف على تواجدهم فى الملعب مع أكثر من مدير فنى تولى قيادة الفريق الأحمر.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الانتاج الحربي في ثاني جولات الفريق الأحمر بالدوري العام الأربعاء المقبل، وكان الفريق الأحمر قد حصد أول ثلاث نقاط فى الموسم الجارى بعد الفوز على سموحة في مستهل مشوار البطولة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.

Advertisements
احمد الشيخ
احمد الشيخ

 

جيرالدو
جيرالدو

 

ديانج
ديانج

 

رامي ربيعه
رامي ربيعه

 

علي لطفي
علي لطفي

 

عمرو السولية
عمرو السولية

 

محمد هاني
محمد هاني
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد حمدى فتحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا