شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق، والذى أتم عامه الخامس والعشرين حيث ولد لاعب الأهلي عام 1994.

ونشر لاعبو القلعة الحمراء صوراً لزميلهم عبر موقع إنستجرام مصحوبة بعبارات التهنئة.

حمدى فتحى أحد الأوراق الرابحة التى تراهن عليها الجماهير الحمراء بعدما أعاد الاتزان إلى وسط ملعب الفريق وأصبح حلقة الوصل بين الخطوط لا يمكن الاستغناء عنها.

وانضم حمدي فتحي إلى النادي الأهلي فى موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضى قادماً من نادي إنبي، ليبدأ مشوار التألق مع القلعة الحمراء ويصبح أحد أهم اللاعبين الذين لا خلاف على تواجدهم فى الملعب مع أكثر من مدير فنى تولى قيادة الفريق الأحمر.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الانتاج الحربي في ثاني جولات الفريق الأحمر بالدوري العام الأربعاء المقبل، وكان الفريق الأحمر قد حصد أول ثلاث نقاط فى الموسم الجارى بعد الفوز على سموحة في مستهل مشوار البطولة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.

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