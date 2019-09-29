شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول ..المصرى وماليندى 1/1 فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة المصرى وماليندى بطل زنجبار، المقامة حالياً باستاد برج العرب بالأسكندرية بإياب دور الـ32 من تمهيدى الكونفدرالية الأفريقية، بالتعادل الإيجابى بين الفريقين ، بهدف لكل منهما .

سجل هدف المصرى أحمد ياسر فى الدقيقة 4 من احداث المباراة ، بينما تعادل لبطل زنجبار إبراهيم على بالدقيقة 34 .

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وأضاع لاعبو المصرى أكثر من فرصة هدف محقق، عن طريق حسين رجب ، والذى وصل بالكرة إلى مرمى الفريق الزنجبارى، أكثر من مرة، إلا أنها خرجت بجوار القائم.

يخوض المصرى اللقاء بتشكيل مكون من أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، وأحمد شوشة، وإسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وعمر موسى، وإسلام عطية، وحسن على، وأحمد ياسر، وحسين رجب، وأوستن أموتو.

ويجلس على مقاعد البدلاء ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عبد اللطيف، محمود حماد، دى ماريا، وحجاج عويس، فريد شوقى، سعيد صنبورى، ومحمود وادى.