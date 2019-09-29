شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها سعد سمير يعود لقائمة الأهلى من بوابة الإنتاج الحربى أو أسوان، والزمالك يكشف موقفه من مباراة جينيراسيون وزيارة الفريق السنغالى للإسكندرية.

سعد سمير يعود لقائمة الأهلى من بوابة الإنتاج الحربى أو أسوان

ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني الاستعانة بسعد سمير مدافع الفريق في قائمة الأحمر لمباراة الإنتاج الحربي أو اسوان بالدوري خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تماثل اللاعب للشفاء من إصابته الأخيرة ومشاركته في التدريبات الجماعية وظهوره فيها بشكل جيد.

الزمالك يكشف موقفه من مباراة جينيراسيون وزيارة الفريق السنغالى للإسكندرية

كشف مصدر مسئول بالزمالك أن الفريق جاهز لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، اليوم الأحد، فى إياب دور 32 بدورى أبطال أفريقيا، وذلك حال رغبة الفريق السنغالى الحضور إلى ملعب برج العرب اليوم وخوض اللقاء.

قناع وجه إسبانى لـ مروان محسن

منح الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مروان محسن، مهاجم الفريق، راحة سلبية لمدة عشرة أيام، بعد الجراحة التى أجراها فى عظام الوجه مؤخرًا.

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الاحتفاظ بالكرة سر الانقلاب على صالح جمعة فى الأهلى

علامات استفهام عديدة وضعها استبعاد صالح جمعة نجم النادي الأهلى من قائمة فريقه فى المباريات، وأخرها في مباراة كانو سبورت التي أقيمت أمس السبت، في اياب دور الـ32 من بطولة دوري ابطال افريقيا.

المقاصة عن مواجهة الزمالك ببرج العرب: الكرة فى ملعب الاتحاد

كشف اللواء بكرى سليم، نائب رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة، موقف النادى الفيومى من ملعب مباراته أمام الزمالك فى ثانى جولات الفريقين بمسابقة الدورى العام، بعدما طلب مسئولو القلعة البيضاء إقامة المباراة فى برج العرب بدلاً من ملعب السلام.

الإسماعيلى يضع لائحة جديدة للبطولة العربية بفرمان من ميودراج

استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على وضع لائحة جديدة للفريق خاصة بالبطولة العربية بداية من دور الـ 16 تتضمن مكافأت تحفيزية أكبر للاعبين لضمان مواصلة رحلة الصعود لمنصة التتويج بكأس زايد للأندية الأبطال وهو الهدف الذى يسعى إليه الجميع فى القلعة الصفراء حالياً بعد غياب البطولات عن الدراويش منذ فترة طويلة.

اتحاد الكرة يحدد 70 ألف جنيه راتبا شهريا لجمال الغندور

حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، 70 ألف جنيه راتبا شهريا لجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية.