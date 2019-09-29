شكرا لقرائتكم خبر عن جينيراسيون السنغالى يتراجع عن زيارة الأهرامات ويرفض السفر لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت بعثة فريق جينيراسيون فوت وجبة الغداء فى فندق الإقامة بمدينة نصر، ولم تتوجه بعثة الفريق إلى برج العرب لخوض مباراة الزمالك فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وتراجعت بعثة الفريق السنغالي عن زيارة الأهرامات صباح اليوم، والتى كان من المقرر زيارتها، وكشفت مسئولو البعثة أن برنامجهم كان يتضمن اليوم زيارة المتحف المصرى ومنطقة الأهرامات.

جدير بالذكر أن النادى السنغالي يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.