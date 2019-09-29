شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ميتشو للاعبى الزمالك بعد حضوره اجتماع مباراة جينيراسيون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على الحديث مع لاعبى الفريق الأبيض خلال المعسكر الحالى ببرج العرب عن الاستعداد لمباراة جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها مساء اليوم الأحد.

وأكد المدرب الصربى للاعبى الزمالك أن الاستعداد للمباراة يسير بشكل طبيعي، مطالباً إياهم بالتركيز وعدم الانشغال بالأحداث التى تدور بخصوص المباراة، لأن حضور الفريق السنغالى وارد فى أى وقت وعليهم أن يكونوا فى كامل تركيزهم وجاهزيتهم لخوض المباراة.

ويتمسك الفريق السنغالى حتى هذه اللحظات بموقفه، ويرفض السفر إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض المباراة، حيث يتواجد فى فندق إقامته فى مدينة نصر بعد سفر جزء من بعثته فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى السنغال.