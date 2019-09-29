شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف 4 أدلة تدين جينيراسيون فوت وتؤكد صعود الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فوق أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بسبب تغيير ملعب المباراة وتأجيلها 24 ساعة، وهو ما رفضه الفريق السنغالى.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بالسنغال، وهو ما يجعل الزمالك يحتاج للفوز بهدف نظيف للتأهل لدور الـ16 بدورى الأبطال.

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وهناك 4 أدلة تدين الفريق السنغالى وتؤكد صحة موقف نادى الزمالك حال تنفيذ بطل السنغال تهديداته بعدم خوض اللقاء المقرر إقامته اليوم فى الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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