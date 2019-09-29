نشرة أخبار سوبر كورة.. أدلة صعود الزمالك.. اندهاش فايلر من طلب رحيل أجاى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. فايلر مٌندهشا: كيف طالب البعض برحيل أجاى عن الأهلى؟ أبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، إعجابه بلاعبى الفريق خلال المباريات التى قاد الفريق فيها حتى الآن، موضحاً أن جميع لاعبى الأهلى لديهم قدرات خاصة وإمكانيات فنية عالية أسعدته كثيراً. المغربى أشرف حكيمي على رادار يوفنتوس يضع نادى يوفنتوس الإيطالى، الدولى المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني والمعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني، تحت أعين مسئولو الفريق الايطالي من أجل التعاقد معه. إنتهاء أزمة ملعب الشمس ... ورئيس النادي يعاتب أعضاء الجبلاية Advertisements أنهي مسئولو الأمن المتواجدين باستاد الشمس الأزمة التى حدثت مؤخرا بمنع إقامة مباراة منتخب مصر للشباب أمام سلطنة عمان إلا بعد سداد 30 ألف جنيه للنادي نظير إيجار الاستاد. حمد الله يؤدي مناسك العمرة بعد النتائج المخيبة للنصر يؤدي المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف نادى النصر مناسك العمرة بعد الراحة التي منحها مدرب الفريق للاعبين اثر مباراة الأهلي تقارير صحفية تكشف سر رفض ميسي ضم جريزمان كشفت تقارير صحفية اسبانية ، عن السبب الحقيقي وراء رفض ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة ، لفكرة التعاقد مع أنطوان جريزمان خلال الانتقالات الصيفية الماضية. 4 أدلة تدين جينيراسيون فوت وتؤكد صعود الزمالك لمجموعات أفريقيا لا صوت يعلو فوق أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بسبب تغيير ملعب المباراة وتأجيلها 24 ساعة، وهو ما رفضه الفريق السنغالى.

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