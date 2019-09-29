ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من "مباغتة" جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للزمالك، على الحديث مع لاعبي الفريق الأبيض خلال المعسكر الحالي ببرج العرب عن الاستعداد لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك فريق جينيراسيون فوت في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة.

وأكد ميتشو للاعبين أن الاستعداد للمباراة يسير بشكل طبيعي، مطالبهم بضرورة التركيز وعدم الانشغال بالأحداث التي تدور بخصوص المباراة.

Advertisements

وأضاف: "حضور الفريق السنغالي ومباغته ورادة في أي وقت، وعليكم أن تكونوا في كامل تركيزكم وجاهزيتكم لخوض المباراة".

ولا يزال الفريق السنغالي يتمسك حتى هذه اللحظات بموقفه، حيث يرفض السفر إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض المباراة بعدما تم نقلها من ملعب "بتروسبورت" وإقامتها الأحد بدلا من السبت.

يُذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بنتيجة (2-1)، ويحتاج لتحقيق الفوز في لقاء العودة من أجل بلوغ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.