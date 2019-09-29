الزمالك: الكاف أبلغنا باعتبار جينيراسيون منسحباً في حالة عدم حضوره لبرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال الموقع الرسمي لنادي الزمالك إن التشادي قدري صالح كاني مراقب مباراة الفريق الأبيض وجينيراسيون فوت أعلن اعتبار الفريق السنغالي منسحباً في حالة عدم حضوره لاستاد برج العرب.
ومن المفترض أن يواجه الزمالك نظيره جينيراسيون فوت في الثامنة من مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.
وأضاف الموقع الرسمي للزمالك إن مراقب المباراة أعلن عن القرار خلال الاجتماع الفني للمباراة والذي تغيب عنه مسئولي النادي السنغالي.
وأكد المراقب والحكام أن الزمالك سيتوجه للملعب بصورة طبيعية وسيتم مراجعة اسماء اللاعبين واعلان التشكيل الرسمي وفي حالة عدم وصول الفريق السنغالي سيتم اعتباره منسحبا.
وشهد الاجتماع الفني وجود طاقم التحكيم المالي المكلف بقيادة اللقاء بقيادة محمدو كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.
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