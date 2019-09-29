الزمالك: الفريق السنغالي "ماتحركش من مصر" وموقفنا سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن فريق جينيراسيون فون السنغالي لم يغادر الأراضي المصرية، لافتًا إلى أن الفريق الأبيض سيتوجه إلى برج العرب في الموعد المحدد.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رد إسماعيل يوسف على أحد جماهير نادي الزمالك التي تساءلت عن موقف المباراة المفترض إقامتها اليوم الأحد في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال يوسف: "الفريق السنغالي ماتحركش من مصر وغالبا مش هيتحرك".

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كما أكد يوسف أن موقف الزمالك سليم في حال تم تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية.

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك مع الفريق السنغالي يوم السبت على ملعب بتروسبورت إلا أن الاتحاد الافريقي أرسل خطابًا -بناء على طلب من الجانب المصري- أكد خلاله تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ونقلها إلى ملعب برج العرب لأسباب أمنية.

ورفض جينيراسيون السنغالي الامتثال لقرار التأجيل، وأصر على تمسكه بموقفه في خوض المباراة بموعدها وانتقل إلى بتروسبورت أمس السبت لخوض المباراة لتتصاعد الأزمة.

جدير بالذكر أن الزمالك خسر مباراة الذهاب بهدفين لهدف، ويحتلج للفوز في مباراة اليوم لضمان التأهل إلى دور المجموعات.