أزمة الزمالك وجينيراسيون (القصة الكاملة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي جينيراسيون فوت السنغالي عدم خوض مباراته ضد الزمالك التي كان من المفترض أن تلعب في الثامنة من مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالأسكندرية في إياب دوري الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال النادي السنغالي في بيان رسمي إنه قرر عدم خوض المباراة مع تصعيد الأمر للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)كاشفا عن أنه بعثته ستغادر القاهرة عائدة إلى السنغال في السادسة من مساء اليوم.

وترجع الأزمة إلى الثلاثاء الماضي عندما أخطرت الجهات الأمنية نادي الزمالك، بنقل مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت بدوري أبطال إفريقيا، إلى ملعب برج العرب، بدلا من بتروسبورت قبل أن يتم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتتصاعد الأزمة ويتمسك النادي السنغالي باقامة المباراة في موعدها وعلى ملعب بتروسبورت.

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