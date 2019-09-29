في بيان رسمي.. جينيراسيون يستشهد بالأهلي لدعم موقفه في أزمته مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانًا رسميًا أكد خلاله على التمسك بموقفه من عدم خوض مباراته ضد الزمالك، مستشهدًا بإقامة الأهلي مباراته ضد كانو سبورت في نفس اليوم الذي كان مقررًا للمباراة.

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك مع الفريق الستغالي يوم السبت على ملعب بتروسبورت إلا أن الاتحاد الافريقي أرسل خطابًا -بناء على طلب من الجانب المصري- أكد خلاله تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ونقلها إلى ملعب برج العرب لأسباب أمنية.

جينيراسيون السنغالي رفض الامتثال لقرار التأجيل، وأصر على تمسكه بموقفه في خوض المباراة بموعدها وانتقل إلى بتروسبورت أمس السبت لخوض المباراة لتتصاعد الأزمة.

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وعبر بيان تم نشره على الموقع الرسمي للنادي جاء فيه: "إن السبب الأمني ​​الذي قدمه النادي المصري لدعم طلبهم أمر وهمي".

وقال رئيس النادي مادي توري: "طلب الزمالك نقل المباراة إلى الإسكندرية "لأسباب أمنية"، وفي الوقت ذاته التقى الفريق القاهري الآخر (الأهلي) بمنافسه كانو سبورت الغيني وفاز عليه (4-0).

وتابع: "الآن سيكون الأمر متروكًا للكاف لإصدار الحكم".

وأتم توري: "سنترك القاهرة اليوم الأحد في الساعة السادسة مساء".