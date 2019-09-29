مباشر| أزمة الزمالك وجينيراسيون.. بيان جديدمن النادي السنغالي .. وترقب أبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأزمة بين الزمالك جينيراسيون فوت التي حدد لها الثامنة من مساء اليوم.

ورفض الفريق السنغالي السفر إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن في خطاب رسمي نقل المباراة من "بتروسبورت" وتأجيلها 24 ساعة، لتقام الأحد بدلا من السبت.

وخسر الزمالك في لقاء الذهاب بالسنغال (2-1) على ملعب لاديوار، ويحتاج للفوز في الإياب من أجل تأهله إلى دور المجموعات من المسابقة القارية الأغلى.

15:30.. الفوج الأخير لبعثة جينيراسيون تتناول الغداء بالقاهرة

تناولت بعثة فريق جينيراسيون وجبة الغداء في فندق إقامة الفريق بأحد فنادق التجمع الخامس، ولم تتوجه إلى برج العرب لخوض مباراة الزمالك.

وكان الفوج الأول من البعثة قد غادر القاهرة عائداً إلي السنغال.

وتراجعت بعثة الفريق السنغالي عن زيارة المتحف المصري صباح اليوم الأحد، بعدما أعلنت ذلك أمس السبت.

15:00.. ميتشو يحذر من مباغتة جينيراسيون

حرص الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك على الحديث مع لاعبي الفريق الأبيض خلال المعسكر الحالي ببرج العرب عن الاستعداد لمباراة جينيراسيون.

وأكد المدرب الصربي للاعبين أن الاستعداد للمباراة يسير بشكل طبيعي مشيرًا إلى أن حضور الفريق السنغالي وراد في أي وقت.

14:30.. الزمالك: جينيراسيون لم يغادر مصر

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن فريق جينيراسيون فون السنغالي لم يغادر الأراضي المصرية، لافتًا إلى أن الفريق الأبيض سيتوجه إلى برج العرب في الموعد المحدد.

ورد عضو مجلس إدارة الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على تساؤلات جماهير نادي الزمالك بشأن موقف المباراة.

14:00.. بيان رسمي من جينيراسيون

أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانًا رسميًا أكد خلاله على التمسك بموقفه من عدم خوض مباراته ضد الزمالك، مستشهدًا بإقامة الأهلي مباراته ضد كانو سبورت في نفس اليوم الذي كان مقررًا للمباراة.

وعبر بيان تم نشره على الموقع الرسمي للنادي جاء فيه: "إن السبب الأمني​الذي قدمه النادي المصري لدعم طلبهم أمر وهمي".

13:00.. غياب جينيراسيون عن الاجتماع الفني

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وجينيراسيون بحضور أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الأبيض، في حين لم يحضر أي ممثل من النادي السنغالي.

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وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض، وتم التأكيد على توجه الفريق والحكام في تمام الساعة السادسة مساء اليوم إلى ملعب المباراة بصورة طبيعية.

وتم تسجيل غياب مندوب النادي السنغالي عن الاجتماع الفني، وتواجد طاقم التحكيم المالي المكلف بقيادة اللقاء بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.

12:00.. جاهزية الزمالك

أعلن مسؤولو نادي الزمالك عن جاهزية الفريق لمواجهة جينيراسيون، في حالة رغبة الفريق السنغالي في الحضور إلي ملعب برج العرب اليوم الأحد وخوض اللقاء.

وأضاف مصدر بالجهاز الفني أن الاجتماع الفني بالمباراة سيتم عقده في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور مراقب المباراة وطاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة اللقاء.

وسيحضر ممثل عن الزمالك بشكل طبيعي، وفي حالة عدم حضور مندوب من جينيراسيون سيتم تسجيل الأمر.

11:00.. لا نية عند جينيراسيون

أكد مصدر ببعثة جينيراسيون أن الفريق سيتوجه إلى الإسكندرية غدًا الإثنين لزيارة القنصلية السنغالية هناك.

ولا يوجد نية لدى الفريق السنغالي لخوض المباراة رغم التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة المباراة اليوم بدلا من أمس السبت.

من جانبه، أوضح مسؤولو الزمالك أنه حتى الآن يتواجد الأتوبيس المخصص للفريق السنغالي في فندق إقامتهم.

10:00.. شرط فوز الزمالك

أكد عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الموقف القانوني للزمالك سليم بشأن أزمته الجارية في مباراته أمام جينيراسيون.

وقال: "في حالة حدوث أي ظرف طارئ ويطلب الأمن -وليس الزمالك- تأجيل المباراة يعتبر هذا أمرا اضطراريا، والكاف لا يريد أن يتعرض عناصر اللعبة للخطر، ففضّل تأجيل المباراة لتقام الأحد بدلا من السبت".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "إذا عادت بعثة جينيراسيون إلى السنغال سيعتبر الفريق منسحبًا، لكن بشرط أن يصل الزمالك إلى ملعب المباراة وينتظر 20 دقيقة حتى يعلن الحكم إنهاء المباراة بفوزه 2-0". (طالع التفاصيل)

9:00 .. بعثة جينيراسيون بدأت فى المغادرة

بدأت بعثة جينيراسيون فى مغاردة القاهرة عائدة إلى عاصمة بلادها داكار.

ووفقاً لمراسل الخليج 365 فإن جزء من بعثة الفريق السنغالي غادرت القاهرة فى الساعات الأولي من اليوم الأحد فيما تلحق بها بقية البعثة فجر الأثنين.