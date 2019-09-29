تقرير وفد الأهلي في اسبانيا علي مائدة مجلس الإدارة

يعود وفد النادي الأهلي المتواجد حاليًا في أسبانيا والذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادي غدٍ الإثنين إلي القاهرة وذلك بعد المشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية.

وكان وفد النادي الأهلي قد عقدا سلسلة اجتماعات مع عدة مسئولين بأندية أوربية أبرزها ريال مدريد و يوفنتوس الإيطالي علي هامش مشاركته في مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم وذلك من أجل بحث سُبل التعاون وتحقيق أكبر استفادة مُمكنة للنادي الاهلي

وتوجه وفد الأهلي إلى اسبانيا بتكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لحضور المؤتمر المشار إليه وإجراء العديد من المقابلات المهمة مع المسئولين عن تطوير صناعة كرة القدم من الدول المختلفة.

هذا ويقدم الوفد تقريرا شاملا خاص بنتائج الزيارة على مجلس الإدارة عقب العودة للقاهرة لاتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة النادي علي كافة المستويات .