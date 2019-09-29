ممدوح عباس يتقدم ببلاغ رسمى للنائب العام ضد مرتضى منصور لتهديده بالقتل

تقدم رجل الأعمال ممدوح عباس ونجله أيمن عباس ببلاغ رسمى للنائب العام المستشار حمادة الصاوى يتهمان فيه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بالتهديد بقتلهما والتحريض على ذلك علنا على شاشات التليفزيون وتحديدا فى برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم.

وقال ممدوح عباس فى البلاغ الرسمى أن تهديده وعائلته بالقتل جاء بشكل صادم حيث قال مرتضى فى المداخلة الهاتفية :” عليا الطلاق هطير رقبتك يا مممدوح عباس .. بقلك يا ممدوح عباس مش هيكفينى رقبتك انت و ايمن ابنك و محمد ابنك و بناتك الاتنين و مراتك “.

وأوضح ممدوح عباس فى البلاغ الرسمى للنائب العام ضد مرتضى منصور أن تهديد رئيس نادى الزمالك يمثل خطر عليه وعلى عائلته بالكامل خاصة انه ذكر اسماء أولاده فى المداخلة الهاتفية ووعد بقتلهم وقطع رأسهم ، وهو أمر يتنافى مع قيم القانون والعدالة التى تقوم عليها الدولة المصرية.

وأهاب ممدوح عباس بالنائب العام ان يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور والإسراع من التحقيق معه فى التهديدات بالقتل التى وجهها مرتضى لعائلة عباس.