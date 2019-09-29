إيسكو يعود لتدريبات ريال مدريد الجماعية

تلقى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد خبرًا سعيدًا بعد عودة إيسكو للتدريبات الجماعية للميرنجي. شهدت تدريبات ريال مدريد الصباحية اليوم الأحد عودة صانع الألعاب ولاعب خط الوسط الإسباني إيسكو لأول مرة بعد تعرضه لإصابة عضلية منذ حوالي شهر ونصف. الوسط الإسباني إيسكو لأول مرة بعد تعرضه لإصابة عضلية منذ حوالي شهر ونصف. وتغيب إيسكو عن جميع مباريات ريال مديد الماضية سواء في في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا وتدرب إيسكو اليوم مع المجموعة بشكل كامل استعداداً لدخول قائمة ريال مدريد في المباراة القادمة ضد كلوب بروج البلجيكي في ثان لقائات النادي الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم.

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