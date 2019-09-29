دعوة لكبار رموز كرة السلة لتكريم الأسطورة مدحت وردة

يوجه مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة دعوة لكبار ورموز كرة السلة المصرية للمشاركة في تكريم الكابتن مدحت وردة على هامش مباراة كأس "السوبر" اللواء محمود أحمد علي مساء الإثنين بصالة الشبابوالرياضة في 6 أكتوبر.
وينوه المجلس على ضرورة ارسال الأسماء المؤكدة حضورها من أجل استخراج التصاريح اللازمة لهم لدخول صالة المباراة.
جاء قرار التكريم بعد اختيار وردة من جانب الاتحاد
وكرم الاتحاد الدولى لكرة السلة وردة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والتى أقيمت بالصين الشهر الماضى، وتحدث وردة باللغة العربية ووجه الشكر للاتحاد الأفريقى والدولى للعبة على اختياره لهذا المكان.
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