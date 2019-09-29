برشلونة يسعي لضم ماتياس دي ليخت

يسعي نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، المنضم حديثاً لنادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان برشلونة علي بعد خطوات من ضم دي ليخت الصيف الماضي، حينما كان لاعباً في أياكس أمستردام لكنه فشل في التعاقد معه، واختار اللاعب الانتقال إلي يوفنتوس والحصول علي مبلغ 8 ملايين يورو سنوياً إضافة

إلي 4 ملايين حوافز.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن برشلونة عاد مجدداً للتفاوض مع أجل ضم دي ليخت البالغ من العمر 20 عاماً، بالرغم من مرور شهور قليلة علي إنضمامه إلي يوفنتوس لكن البرسا يسعي لضمه لكونه أفضل لاعب يدعم به خط

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الدفاع في الموسم الحالي.

وأكملت الصحيفة أن برشلونة قدم أسفة لدي ليخت بعد أن فشلت الصفقة في وقت سابق لينتقل إلي يوفنتوس، لكنه أجري اتصالاً هاتفياً مع وكيل أعماله لمناقشة إمكانية إتمام الصفقة في يناير القادم.

ولم يقدم دي ليخت المستوي المرجو منه إلي الأن مع يوفنتوس، مما يصعب تقييمه فنياً خصوصاً بعد أن استقبلت شباك يوفنتوس 6 أهداف في أهم مباراتين خاضهما في بداية الموسم أمام أتلتيكو مدريد ونابولي.