تعادل إيجابي بين المصري وماليندي بالشوط الأول

إنتهى الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي وماليندي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء المقام حاليًا على ملعب الجيش ببرج العرب، في إياب الدور التمهيدى الثانى من بطولة الكونفيدرالية.
تمكن المصري من التقدم سريعًا فيالدقيقة الرابعة بكرة عرضية رائعة استقبلها أحمد ياسر بتسديدة متقنة في شباك ماليندي، معلناً عن أول الأهداف.
وسيطر بعد ذلك الفريق البورسعيدي على مجريات اللعب بشكل كامل،
ونتيجة تراخي لاعبي المصري، استغل فريق ماليندي ذلك الهدوء، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 33 برأسية إبراهيم علي.
وكان لقاء الذهاب بين الفريقين إنتهى بفوز المصري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.
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