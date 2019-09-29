برشلونة راحة من التدريبات قبل مواجهة إنتر ميلان

منح المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لاعبي فريقه راحة لمدة 24 ساعة من التدريبات بالرغم من اقتراب مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. ولعب برشلونة أمس السبت في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز أمام خيتافي فى الجولة السابعة من الليجا وفاز بهدفين دون رد. ورأى مدرب برشلونة أن يمنح لاعبيه عطلة من المران اليوم الأحد ثم يعود الفريق من جديد للتدريبات قبيل مواجهة النيراتزروي يوم الأربعاء المقبل في ملعب الكامب نو. يعود الفريق من جديد للتدريبات قبيل مواجهة النيراتزروي يوم الأربعاء المقبل في ملعب الكامب نو. وسيعود لاعبي برشلونة من جديد للمران غداً الإثنين في الوقت الذي يسعى فيه فالفيردي للوقوف على حالة المصابين في الفريق قبل لقاء كتيبة أنطونيو كونتي.

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