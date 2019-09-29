يوفنتوس الإيطالى يسعى لضم نجم المغرب

يسعي نادى يوفنتوس الإيطالى إلى الحصول على خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، بن نادي يوفنتوس مهتم جدًا بحكيمي، ولكنه لن يتخذ الآن أي خطوة بشأن ضمه، كما أشارت إلى أن عقد اللاعب المغربي مع الآن أي خطوة بشأن ضمه، كما أشارت إلى أن عقد اللاعب المغربي مع ريال مدريد ينتهي موسم ٢٠٢١. كان أشرف حكيمي قد انتقل إلى صفوف دورتموند موسم ٢٠١٨ قادما من ريال مدريد الإسباني، ويتميز حكيمي باللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر. قادما من ريال مدريد الإسباني، ويتميز حكيمي باللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر. بدأ حكيمي صاحب ٢٠ عاما مسيراته الاحترافية مع نادي مدريد كاستا عام ٢٠١٦ لينتقل إلى ريال مدريد عام ٢٠١٧ وشارك مع الملكي فى ٩ مباريات سجل خلالها هدفين، منه إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

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