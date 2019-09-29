اتحاد السلة يطلق أسم الراحل محمود أحمد على كأس السوبر

قرر الاتحاد المصري برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة إطلاق إسم اللواء الراحل محمود أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية السابق الذى وافته المنية الشهر الجاري، على كأس السوبر المصري لموسم 2018 - 2019 والذي يقام غدًا الإثنين بين الزمالك والجزيرة بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. أنهى مجلس إدارة الاتحاد الترتيبات النهائية لإقامة مباراة السوبر بين الزمالك بطل الدوري والجزيرة بطل كأس مصر وتقام المباراة بدون حضور جماهيري ، ولن يسمح إلا بحضور 50 فردًا من كل نادي بواقع كشف معتمد من النادي بأسماء الحضور.

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