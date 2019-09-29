راموس مهدد بالغياب 4 مباريات عن ريال مدريد

يواجه سيرجيو راموس قائد ريال مدريد خطر الإيقاف لمدة 4 مباريات، بعد واقعة الأمس أمام أتلتيكو مدريد، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، على ملعب واندا ميترو بوليتانو والتى انتهت بالتعادل السلبى. ميترو بوليتانو والتى انتهت بالتعادل السلبى. وقام راموس بسب مسئول فى الجهاز الفنى لأتلتيكو مدريد، مما دفع دييجو سيميوني المدير الفنى للروخي بلانكوس إلى الذهاب للحكم المساعد. الفنى للروخي بلانكوس إلى الذهاب للحكم المساعد. ومن المقرر أن يفتح الاتحاد الإسباني تحقيقات في الواقعة، إذا قدم نادي أتلتيكو مدريد شكوى ضد اللاعب رغم أن حكم اللقاء لم يكتب في تقريره وجود أي إهانة.

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