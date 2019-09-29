رسميًا.. استقالة رئيس الاتحاد الأيرلندي

أعلن جون ديلاني اليوم الأحد عن تقديم استقالته من منصب نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الايرلندي لكرة القدم. وتولي ديلاني عدة مناصب منها اتحاد الكرة الايرلندي عام 2005 إلي جانب وظيفته في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وتعرض ديلاني منذ أن قاد الاتحاد الايرلندي في 2005 إلي انتقادات شديدة اللهجة من مشجعين ولاعبين ورجال سياسة ورئيس الوزراء الايرلندي بسبب مشاركته في عدد من القضايا المثيرة للجدل. الايرلندي في 2005 إلي انتقادات شديدة اللهجة من مشجعين ولاعبين ورجال سياسة ورئيس الوزراء الايرلندي بسبب مشاركته في عدد من القضايا المثيرة للجدل. وبدأت الأزمة عند احتجاج جماهير ايرلندا علي وجود بعض كرات Advertisements التنس في أرضية الملعب خلال مباراة المنتخب الايرلندي أمام جورجيا في مارس الماضي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو2020). التنس في أرضية الملعب خلال مباراة المنتخب الايرلندي أمام جورجيا في مارس الماضي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو2020). وأدي سلوك الجماهير لتوقف اللعب لعدة دقائق، وكان تصرفهم بشأن استمرار ديلاني بعمله في الاتحاد. وسبق وأن رحل ديلاني عن منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد الايرلندي في مارس الماضي ليتولي منصب نائب الرئيس التنفيذي.

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