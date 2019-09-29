منزل كاسيميرو يتعرض للسطو خلال ديربي مدريد

تعرض منزل نجم ريال مدريد كاسيميرو إلى عملية سطو خلال الديربي ضد أتلتيكو مدريد بالأمس والذى انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف، على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتلقى كاسيميرو في نهاية الديربي ضد أتلتيكو مدريد الأخبار السيئة بأن

منزله تعرض للسطو بينما كان يلعب اللقاء، وفقاً لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وكانت زوجة وإبنة النجم البرازيلي داخل المنزل وقت الهجوم ، لكنهما في حالة جيدة ، رغم أن اللصوص سرقوا المنزل.

وتضرب موجة من عمليات السطو على منازل نجوم كرة القدم في إسبانيا، وهذه المرة كان الضحية كاسيميرو.

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وتعد منطقة "لا موراليجا" هي الأكثر تضررًا من عمليات السطو التي يتعرض لها لاعبي كرة القدم.

وحذرت عديد الأندية الإسبانية لاعبيها من تحميل مقاطع فيديو خاصة لمنازلهم على الشبكات التواصل الاجتماعية واتخاذ تدابير احترازية، لكن السرقات لا تزال مستمرة.