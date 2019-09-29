رياضة | أهداف مباراة نابولي وبريشيا في الدوري الإيطالي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة نابولي وبريشيا في الدوري الإيطالي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإسباني إيبار 2 x

14:00 0 سيلتا فيجو ديبورتيفو ألافيس - x

16:00 - ريال مايوركا إشبيلية - x

21:00 - ريال سوسييداد دوري أبطال إفريقيا جور ماهيا 0 x

15:00 2 اتحاد الجزائر مازيمبي 0 x

15:30 0 فوسا جينيور حوريا - x

18:00 - شبيبة القبائل النجم الرياضي الساحلي - x

18:00 - أشانتي كوتوكو الهلال - x

19:30 - إنييمبا الزمالك - x

20:00 - جينيراسيون فوت الدوري الإنجليزي ليستر سيتي - x

17:30 Advertisements - نيوكاسل يونايتد الدوري الألماني فورتونا دوسلدورف 0 x

15:30 0 فرايبورج كولن - x

18:00 - هيرتا برلين كأس الكونفيدرالية الأفريقية المصري البورسعيدي 1 x

15:00 1 ماليندي شباب رياضي بلوزداد - x

18:45 - بيراميدز النادي الصفاقسي - x

19:00 - نادي بارادو الدوري الإسباني الدرجة الثانية ألميريا - x

16:00 - قادش الدوري الايطالي نابولي 2 x

12:30 1 بريشيا لاتسيو 1 x

15:00 0 جنوى ميلان - x

20:45 - فيورنتينا

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