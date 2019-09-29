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رياضة | أهداف مباراة نابولي وبريشيا في الدوري الإيطالي (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة نابولي وبريشيا في (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إيبار

2

x
14:00

0

سيلتا فيجو

ديبورتيفو ألافيس

-

x
16:00

-

ريال مايوركا

إشبيلية

-

x
21:00

-

ريال سوسييداد

دوري أبطال إفريقيا

جور ماهيا

0

x
15:00

2

اتحاد الجزائر

مازيمبي

0

x
15:30

0

فوسا جينيور

حوريا

-

x
18:00

-

شبيبة القبائل

النجم الرياضي الساحلي

-

x
18:00

-

أشانتي كوتوكو

الهلال

-

x
19:30

-

إنييمبا

الزمالك

-

x
20:00

-

جينيراسيون فوت

ليستر سيتي

-

x
17:30

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-

نيوكاسل يونايتد

الدوري الألماني

فورتونا دوسلدورف

0

x
15:30

0

فرايبورج

كولن

-

x
18:00

-

هيرتا برلين

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

المصري البورسعيدي

1

x
15:00

1

ماليندي

شباب رياضي بلوزداد

-

x
18:45

-

بيراميدز

النادي الصفاقسي

-

x
19:00

-

نادي بارادو

الدوري الإسباني الدرجة الثانية

ألميريا

-

x
16:00

-

قادش

الدوري الايطالي

نابولي

2

x
12:30

1

بريشيا

لاتسيو

1

x
15:00

0

جنوى

ميلان

-

x
20:45

-

فيورنتينا

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