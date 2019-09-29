رياضة | أهداف مباراة نابولي وبريشيا في الدوري الإيطالي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة نابولي وبريشيا في الدوري الإيطالي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
إيبار
2
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14:00
0
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
16:00
-
ريال مايوركا
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
جور ماهيا
0
x
15:00
2
اتحاد الجزائر
مازيمبي
0
x
15:30
0
فوسا جينيور
حوريا
-
x
18:00
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شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
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x
18:00
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أشانتي كوتوكو
الهلال
-
x
19:30
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إنييمبا
الزمالك
-
x
20:00
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جينيراسيون فوت
ليستر سيتي
-
x
17:30
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نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
0
x
15:30
0
فرايبورج
كولن
-
x
18:00
-
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
1
x
15:00
1
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
-
x
18:45
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بيراميدز
النادي الصفاقسي
-
x
19:00
-
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
2
x
12:30
1
بريشيا
لاتسيو
1
x
15:00
0
جنوى
ميلان
-
x
20:45
-
فيورنتينا