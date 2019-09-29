شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «نجم ريال مدريد» للمران مرة اخرى والان مع التفاصيل

عادت تدريبات ريال مدريد للعمل اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة نادي بروج في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وبدأت في ديربي مدريد يوم السبت ورودريجو جويس ، الذي لعب مع كاستيلا في عطلة نهاية الأسبوع ، قاموا بالتعافي في حين تدرب بقية الفريق بوتيرة أعلى.

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من المتوقع أن يكون ايسكو متاحًا مرة أخرى بعد مشاركته في مباراة أتلتيكو مدريد مع الإصابات ، لكن مارسيلو لم يتدرب في المران الجماعي مرة أخرى.

وتعد مشاركة البرازيلي مارسيلو هو موضع شك كبير يوم الثلاثاء امام نادي بروج ، ومع فراندي مندي لا يزال خارج المباراة حتى الان ، من المتوقع أن يبقى ناتشو فرنانديز في مركز الظهير الأيسر.

سيتدرب الفريق مرة أخرى بعد ظهر الاثنين قبل أن يتحدث زين الدين زيدان في المساء في المؤتمر الصحفي.