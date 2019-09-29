شكرا لقرائتكم خبر عن روما يحل ضيفاً ثقيلا على ليتشي في الكالتشيو والان مع التفاصيل

يستضيف بعد قليل ملعب فيا دل ماري، مباراة نادي روما الإيطالي أمام نظيرة ليتشي، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي الممتاز. ويدخل "باولو فونسيكا" المدير الفني لنادي روما اللقاء بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: لوبيز. خط الدفاع: فلورينزي، مانشيني، سمولينج، كولاروف. خط الوسط: دياوارا، وترود، مخيتاريان، كلويفرت، بيليجريني. خط الهجوم: دجيكو. Advertisements بينما يدخل نادي ليتشي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: جابرييل. خط الدفاع: ريسبولي، روسيتيني، لوتشيوني، كالديروني. خط الوسط: بيتريكيوني، تاكتسيدس، مايير، مانكوسو. خط الهجوم: باباكار، فالكو. يذكر أن روما يحتل المركز السابع برصيد 8 نقطة، بينما يحتل سبال المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

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