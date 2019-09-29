شكرا لقرائتكم خبر عن أودينيزي في مواجهه متوازنة أمام بولونيا في الكتالتشيو والان مع التفاصيل

تنطلق بعد قليل مباراة أودينيزي وبولونيا في أطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي الممتاز، والتي ستقام على ملعب فريولي. وجاء تشكيل أودينيزي كالتالي: حراسة المرمى: خوان موسو. خط الدفاع: سمير - وليام تروست إيكونج- ناسيمنتو بيكاو- كين سيما. خط الوسط : سيكو فوفانا- يايالو -رولاندو ماندراجورا. خط الهجوم: يانز لارسن- إيليا نستوروفسكي -ستيفانو أوكاكا. Advertisements بينما تشكيل بولونيا كالتالي: حراسة المرمى: لوكاس سكوروبسكي. خط الدفاع: لاديسلاف كرييتشي- دنسويل- ماتيا باني- تاكيهيرو تومياسو. خط الوسط : بيليريم دزيميالي- غاري ميديل- روبيرتو سوريانو. يذكر أن أودينيزي يحتل المركز الثامن عشر برصيد أربع نقاط بينما بولونيا في المركز الثامن برصيد 8 نقاط. خط الهجوم : فيدريكو سانتاندير- ريكاردو أورسوليني- نيكولا سانسون.

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