شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يحقق فوزاً صعباً على بريشيا في الكالتشيو والان مع التفاصيل
انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقى نابولي وبريشيا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي في المواجهة التي أقيمت على ملعب سان باولو بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.
كان الشوط الأول قد إنتهى بتقدم نابولي بهدفين الأول كان في الدقيقة 13 عن طريق مارتينز بعد تمريرة من كاييخون بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب مانولاس في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من ماكسيموفيتش.
وفي الشوط الثاني أحرز بريشيا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 67 عن طريق المهاجم بالوتيلي.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نابولي للنقطة 12 ويبقى في المركز الرابع بينما توقف رصيد بريشيا عند النقطة السادسة وتراجع للمركز ال 11.
كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يحقق فوزاً صعباً على بريشيا في الكالتشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.