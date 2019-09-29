شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يحقق فوزاً صعباً على بريشيا في الكالتشيو والان مع التفاصيل

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقى نابولي وبريشيا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي في المواجهة التي أقيمت على ملعب سان باولو بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

كان الشوط الأول قد إنتهى بتقدم نابولي بهدفين الأول كان في الدقيقة 13 عن طريق مارتينز بعد تمريرة من كاييخون بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب مانولاس في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من ماكسيموفيتش.

وفي الشوط الثاني أحرز بريشيا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 67 عن طريق المهاجم بالوتيلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نابولي للنقطة 12 ويبقى في المركز الرابع بينما توقف رصيد بريشيا عند النقطة السادسة وتراجع للمركز ال 11.