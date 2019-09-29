شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب جينيراسيون السنغالي يغيب عن الاجتماع الفني لمباراة الفريق أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد، ظهر اليوم الأحد، الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، والمقرر لها مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أقيم الاجتماع بشكل طبيعي، بحضور أحمد زاهر، إداري الزمالك، ولم يتواجد مندوب الفريق السنغالي، فيما تواجد طاقم التحكيم المالي بقيادة محمدو كيتا، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح.

ومن المنتظر أن يتوجه الفريق والحكام والمراقب لملعب برج العرب بشكل طبيعي في موعد اللقاء المحدد له الثامنة مساء اليوم.

وكان نادي جينيراسيون أرسل خطابًا إلى الاتحاد الأفريقي احتجاجًا على تغيير موعد المباراة، إذ كان مقررًا لها، السبت، وتم تأجيلها لتقام، اليوم الأحد، كذلك تم تغيير ملعب المباراة ونقلها من بتروسبورت بالقاهرة إلى برج العرب بالإسكندرية.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وجينراسيون