شكرا لقرائتكم إنتهاء أزمة ملعب الشمس ... ورئيس النادي يعاتب أعضاء الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهي مسئولو الأمن المتواجدين باستاد الشمس الأزمة التى حدثت مؤخرا بمنع إقامة مباراة منتخب مصر للشباب أمام سلطنة عمان إلا بعد سداد 30 ألف جنيه للنادي نظير إيجار الاستاد.

وطلب مسئولو الأمن دخول المنتخبين للملعب على أن يتم تحصيل المبلغ بعد ذلك من اتحاد الكرة وهو ما تم الموافقة عليه من قبل مسئولو الشمس ويتم السماح بدخول المنتخبين لإقامة اللقاء فى الرابعة عصراً.

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كشف أسامه أبو زيد رئيس نادي الشمس لـ " اليوم السابع" إنتهاء الأزمة بدخول المنتخبين ، معاتباً مسئولو اتحاد الكرة بعدم إنهاء الإجراءات قبل المباراة بسداد المستحقات الخاصة بالاستاد ، مضيفاً اتحاد الكرة لا يقوم بقيد أى لاعب إلا بعد سداد النادي لنسبة الـ3 % الخاصة بالعقد ، وكان الأولى إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمباراة مبكراً.

وكان منتخب الشباب قد تعادل الخميس الماضى مع نظيره السعودى بدون أهداف.. وتضم قائمة منتخب الشباب 24 لاعبا هم: حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربى بدر (الأهلي) وإيهاب العابدى وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعى (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هانى (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) ومحمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).