شكرا لقرائتكم البدرى يعلن قائمة الفراعنة بعد الجولة الثانية من الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو منتخب مصر بقيادة حسام البدري أن جميع لاعبى الممتاز تحت المراقبة تمهيداً لضمهم فى معسكرات الفراعنة المقبلة إستعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون. وينطلق معسكر منتخب مصر خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل و يتخلله ودية يوم 14 أمام بتسوانا. ومن المقرر أن يعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب عن القائمة المحلية لمعسكر اكتوبر عقب نهاية مباريات الجولة الثانية للدوري. Advertisements أكد مسئولو منتخب مصر أنهم سيحضرون جميع مباريات الدوري الفترة المقبلة لمراقبة اللاعبين عن كثب وإختيار الأفضل من بينهم للمنتخب. أعلن حسام البدري المدير الفني عن أسماء الجهاز المعاون له فنيًا وإداريا وجاء كالتالى: محمد بركات "مدير إداري" وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى، ومحمد أبو العلا طبيب منتخب وشادي الجيلاني منسق إعلامي والتونسي أنيس الشعلاني مخطط أحمال ومينا سامح وعلى محمد على إداريين، وبدر أمام ومحمد أسامة فى الجهاز الطبي.

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