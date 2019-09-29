شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. ميتشو يسعى للم شمل اللاعبين قبل مواجهة بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد المدرب الصربي للاعبى الزمالك أن الاستعداد للمباراة يسير بشكل طبيعي، طالباً منهم التركيز وعدم الانشغال بالأحداث التي تدور بخصوص المباراة، وأكد أن حضور الفريق السنغالي وراد في أي وقت وعليهم أن يكونوا في كامل تركيزهم وجاهزيتهم لخوض المباراة.
ويتمسك الفريق السنغالي حتى هذه اللحظات بموقفه، ويرفض السفر إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض المباراة حيث يتواجد فى فندق إقامته فى مدينة نصر بعد سفر جزء من بعثته فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى السنغال.
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