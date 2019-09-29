شكرا لقرائتكم فايلر مٌندهشا: كيف طالب البعض برحيل أجاى عن الأهلى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، إعجابه بلاعبى الفريق خلال المباريات التى قاد الفريق فيها حتى الآن، موضحاً أن جميع لاعبى الأهلى لديهم قدرات خاصة وإمكانيات فنية عالية أسعدته كثيراً.

وأوضح فايلر فى تصريحات مع بعض معاونيه فى الفريق مؤخراً: الأهلى يضم لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهارات الخاصة ومنهم على سبيل المثال النيجيرى جونيور أجاى الذى يقدم عروضا رائعة مع الأهلى.

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وسجل أجاى ثلاثة أهداف مع الأهلى تحت قيادة فايلر، بواقع هدفين فى الزمالك بالسوبر المحلى الذى توّج به الأهلى مؤخراً بالفوز 3/2، وهدف فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية أمس، السبت، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

واندهش فايلر عندما علم من بعض معاونيه، أن البعض اقترح أن يتم الاستغناء عن جونيور أجاى خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بداعى تراجع مستواه، وتساءل: المدرب السويسري: هل من الممكن الاستغناء عن موهبة فنية رائعة كالنيجيرى جونيور أجاى بهذه السهولة.. إنه مكسب كبير للفريق لابد من الحفاظ عليه كثيراً.