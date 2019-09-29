شكرا لقرائتكم اوستن اموتو يقود هجوم المصرى أمام بطل زنجبار بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إيهاب جلال مدرب فريق المصرى عن تشكيل الفريق لمباراة اليوم أمام ماليندى بطل زنجبار فى إياب الدور التمهيدى الثانى من بطولة الكونفدرالية.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى:



أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، وأحمد شوشة، وإسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وعمر موسى، وإسلام عطية، وحسن على، واحمد ياسر، وحسين رجب، واوستن اموتو

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ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد عبد اللطيف،ـ محمود حماد، دى ماريا، وحجاج عويس، فريد شوقى، سعيد صنبورى، محمود وادى.

وكان المصرى قد فاز فى مباراة الذهاب بنتيجة 4/1، فى اللقاء الذى اقيم بملعب الفريق التنزانى

ومن المقرر أن يرتدى فريق المصرى القميص الأخضر والشورت الأيض والجوارى البيضاء، بينما يرتدى حارس المرمى اللون الازرق، بينما يرتدى الفريق المنافس الطاقم الاحمر ويرتدى حارسه اصفر فوسفورى