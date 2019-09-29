شكرا لقرائتكم الاثنين.. السعودية تكشف عن تفاصيل أغلى سباق خيول في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستعد السعودية لاستضافة بطولة فروسية عالمية جديدة تحمل اسم "كأس السعودية" 2020 ، الذي سيكون أغلى سباق خيل في العالم، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية السعودية الأمير بندر بن خالد الفيصل في أغسطس الماضي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل السباق في مؤتمر صحافي يوم الاثنين.

وجاء الإعلان عن "كأس السعودية"، خلال حفل سباق مقام في سارتوغا الأميركية، بمشاركة كبار ملّاك الخيول في العالم، حيث أشار رئيس نادي الفروسية إلى أهمية رياضة الفروسية لدى السعوديين لارتباطها بتاريخ يمثل جزءاً أصيلاً من هوية المملكة وثقافتها وموروثها مما يسهم في تطويرها لتكون صناعة حقيقية.

وبحسب ما ذكره نادي الفروسية السعودي في وقت سابق، فإن السباق سيُعقد في الرياض على مضمار الملك عبد العزيز في فبراير من العام المقبل، وتبلغ قيمة جوائزه عشرين مليون دولار، ليصبح أغلى سباق خيل في العالم.

وستتجاوز قيمة جائزة بطولة "كأس السعودية" الجديدة جائزة بطولة "كأس بيغاسوس العالمي" التي تُقام في الولايات المتحدة الأميركية، وتبلغ قيمة جوائزها المالية ستة عشر مليون دولار. وسينضم سباق "كأس السعودية" مع تنظيمه إلى قائمة أغلى سباقات الخيل في العالم، والتي يأتي على رأسها حاليا بطولة "كأس بيغاسوس العالمي"، وفي المركز الثاني بطولة "كأس دبي العالمي".