شكرا لقرائتكم النصر يسجل أسوأ بداية هجومية له في عهد "المحترفين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل النصر أسوأ بداية هجومية له في الدوري منذ انطلاق عهد المحترفين في موسم 2008-2009، بعدما أحرز الفريق ثلاثة أهداف فقط خلال خمس مباريات خاضها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت أهداف النصر الثلاثة في مرمى ضمك "هدفين" في افتتاح المسابقة عن طريق جوليانو وعبدالرزاق حمدالله، والهدف الثالث أحرزه فراس البريكان في مرمى الفتح بالجولة الثانية، قبل أن يغيب الفريق عن مغازلة الشباك في ثلاث جولات متتالية ضد الشباب "0-0"، والحزم الذي فاز على النصر بهدف، وأهلي جدة "0-0".

واستعصت الشباك على بطل النسخة الماضية الذي كان يمتلك أقوى خط هجوم في الموسم المنصرم بـ "69 هدفا"، كما غاب هداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله عن التسجيل في أربع مباريات متتالية، على الرغم من أنه يمتلك الرقم القياسي لهدافي الدوري عبر التاريخ، بعدما سجل "35 هدافا" في الموسم الماضي كاسرا رقم حمزة إدريس.

وبالبداية التهديفية للنصر، أعاد الفريق ذكريات موسم 2007-2008، عندما سجل ثلاثة أهداف فقط في أول 5 جولات، وحل حينها خامسا في ترتيب المسابقة التي فاز الهلال بلقبها، يشار إلى أن النصر يتواجد حاليا في المركز الخامس أيضا في ترتيب مسابقة الموسم الحالي بعد مرور 5 جولات.

وبالعودة إلى بدايات النصر التهديفية في أول 5 مباريات، منذ بداية عصر الاحتراف في موسم 2008-2009، تمكن الفريق من إحراز 8 أهداف، قبل أن يسجل 6 أهداف في الموسم التالي، وبعدها تمكن النصر من زيارة الشباك في ثماني مناسبات في 2010-2011.

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وأحرز لاعبو النصر 6 أهداف في أول 5 جولات شهدها موسم 2011-2012، وارتفع العدد إلى 8 في العام التالي، وفي الموسمين المتتاليين اللذين حقق لقبهما النصر، وصل العدد إلى 11 هدفا في 2013-2014، و إلى 13 هدفا في 2014-2015.

وانخفض عدد أهداف النصر إلى 8 أهداف في موسم 2015-2016، وتكرر ذات الرقم في 2016-2017، قبل أن يرتفع العدد إلى 9 في الموسم التالي، ثم سجل النصر 13 هدفا في الموسم المنصرم الذي ختمه بتحقيق اللقب.

ويتشارك النصر مع الفيحاء "4 مباريات" وضمك "4 لقاءات" والحزم "4 مواجهات" والفتح كثاني أضعف خط هجوم في الدوري هذا الموسم بعد تسجيلهم "3 أهداف لكل فريق"، بينما يمتلك الرائد أسوأ خط مقدمة بهدفين لكن من 3 مباريات.

أمرابط أمام أهلي جدة

وبحسب إحصائيات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر، يعد أكثر اللاعبين صناعة للفرص السانحة للتسجيل "22"، ويبعد بفارق شاسع عن سعد بقير لاعب أبها "13 فرصة".

وأوضحت أرقام الرابطة أن النصر يأتي ثانيا في ترتيب أكثر الفرق تسديدا "74"، خلف الهلال "76"، وثانيا أيضا خلف الهلال في ترتيب التسديدات على المرمى بـ "24هدفا" مقابل "38 للهلال".

جونز حارس النصر

يشار إلى أن النصر يمتلك أقوى خط دفاع في المسابقة، بعدما اهتزت شباكه مرة واحدة، ونجح حارسه الأسترالي براد جونز في أن يتصدر ترتيب أكثر الحراس محافظة على نظافة الشباك "4 مباريات".